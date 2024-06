Dimarco, oggi test decisivo prima di Croazia-Italia! Spalletti spera – CdS

Nell’ultima settimana, Federico Dimarco non si è allenato con il resto della Nazionale italiana a causa di un colpo subito nella partita persa contro la Spagna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oggi il calciatore verrà valutato prima di Croazia-Italia per capire la reale possibilità di impiegarlo da titolare o a partita in corso.

TEST IMPORTANTE – Federico Dimarco ha riportato un trauma al polpaccio destro, costringendolo a fermarsi subito dopo il match contro la Spagna. Fortunatamente, gli esami clinici hanno escluso lesioni muscolari, mantenendo vive le speranze di un suo possibile impiego in Croazia-Italia. Dimarco è tornato a disposizione del gruppo, ma solo nelle prossime ore si saprà se sarà in grado di scendere in campo come titolare. Il commissario tecnico Luciano Spalletti, insieme allo staff medico della Nazionale, ha deciso di prendere altre 24 ore per valutare la situazione, rinviando la decisione finale a questa mattina. Ieri, Dimarco non ha partecipato alle prove tattiche e si è limitato a svolgere un leggero allenamento differenziato sul campo di Iserlohn. Nonostante l’incertezza, Spalletti ha dichiarato che porterà comunque Dimarco in panchina, tenendo aperta la possibilità di un suo utilizzo.

Se Dimarco non ce la fa, pronto il sostituto

SEMPRE DELL’INTER – Matteo Darmian rimane il favorito per occupare il posto di terzino sinistro. Il jolly dell’Inter ha già dimostrato di poter coprire efficacemente più ruoli in difesa, offrendo sicurezza e affidabilità. La sfida contro la Croazia si preannuncia cruciale per il cammino dell’Italia a Euro 2024, e la presenza o meno di Dimarco potrebbe influenzare le scelte tattiche di Spalletti. La squadra italiana, reduce dalla sconfitta contro la Spagna, è determinata a riscattarsi e a conquistare punti fondamentali per il passaggio del turno.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabrizio Patania