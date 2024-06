Dimarco, non un infortunio ma attesa per Croazia-Italia: le indicazioni

Dimarco non è al 100% e per questo Spalletti non dovrebbe schierarlo titolare in Croazia-Italia stasera alle 21. Da Rai Sport si segnala come però il difensore dell’Inter non sia del tutto da escludere dalla formazione.

IN ATTESA – Stamattina semplice risveglio muscolare a Lipsia per l’Italia, che alle 21 giocherà la partita decisiva degli Europei contro la Croazia. Luciano Spalletti sembra intenzionato a non schierare Federico Dimarco, fra i probabili quattro cambi di formazione nell’undici degli Azzurri. Il motivo è dato dal trauma contusivo subito giovedì con la Spagna, dove aveva giocato novanta minuti. Ma la sua presenza in gruppo fa sì che non sia da considerare fuori del tutto dalla partita.

Dimarco, le condizioni a poche ore da Croazia-Italia

INCERTEZZA SULLA PRESENZA – Non si tratta di un problema muscolare per Dimarco, ma soltanto di un ematoma a seguito di una botta. Lo fa sapere Rai Sport, direttamente da Lipsia. Bisognerà capire quali saranno le sue condizioni, ma la situazione preoccupa fino a un certo punto. Probabile però che in Croazia-Italia parta lo stesso dalla panchina, potendo magari entrare a gara in corso. Al suo posto sulla sinistra si va verso l’inserimento di Matteo Darmian, suo compagno all’Inter che quel ruolo l’ha già fatto più volte.