Dimarco: «L’Italia ha iniziato un nuovo percorso! Lavoriamo bene»

Federico Dimarco ha siglato l’ennesimo assist con la maglia dell’Italia. Nonostante la sconfitta con la Francia il giocatore dell’Inter guarda avanti e dice questo ai microfoni della Rai.

ADDIO PRIMO POSTO! – Il sorteggio per l’Italia non sarà benevolo ai quarti di finale di UEFA Nations League. Spagna, Germania o Portogallo, la sconfitta con la Francia vale tanto. Federico Dimarco ha comunque siglato l’ennesimo assist della sua stagione, confermando l’altissimo livello che ha raggiunto.

CRESCITA – Dimarco sottolinea altro della partita odierna: «Abbiamo giocato un’ottima gara, creato tanto però una sconfitta è una sconfitta. Loro sono forti, hanno sempre dimostrato di essere ad alti livelli. Sicuramente impareremo da questa sconfitta. I primi 30 minuti ci siamo allungati un po’, loro ci giocavano dentro e ci trovavano impreparati. Dopo il gol li abbiamo presi bene e non c’è stata partita. Il terzo gol di Rabiot è un dettaglio che fa la differenza, ci ha spezzato le gambe ed è finita così. Dobbiamo migliorare, una squadra come noi non può prendere così tanti gol su palla inattiva. I loro tre centrocampisti hanno giocato a uomo sui nostri, a volte non trovavamo le imbucate giuste. Non siamo stati puliti tecnicamente e questo fa la differenza nel creare le occasioni. Dimarco, il bilancio dopo oggi? Loro sono una squadra forte, noi dopo l’Europeo abbiamo iniziato a costruire. Stiamo lavorando alla grande, tanti ragazzi nuovi sono entrati, siamo un gruppo sano. Penso che il bilancio sia positivo, dobbiamo continuare come stiamo facendo»