Dimarco, infortunio in allenamento! A rischio per Italia-Croazia

Brutte notizie per l’Italia in vista della terza giornata di Euro2024. Federico Dimarco ha riportato un infortunio durante l’allenamento che potrebbe tenerlo fuori dal campo nel decisivo match contro la Croazia.

INFORTUNIO – Federico Dimarco, che aveva già subito un colpo nella gara contro la Spagna, ha risentito di un ematoma che non si è riassorbito. Nonostante gli sforzi dello staff medico per accelerare il recupero, l’infortunio rimane una preoccupazione significativa. Ieri il giocatore ha effettuato un esame approfondito e da oggi ha iniziato un intenso programma di terapie per tentare di ridurre l’infiammazione e il dolore.

Dimarco problema in allenamento: le ultime

PROBABILE ASSENZA – L’Italia affronterà quindi un’importante sfida con una formazione che potrebbe dover fare a meno di uno dei suoi pilastri. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Dimarco sono attesi nei prossimi giorni. Intanto, gli Azzurri continuano a prepararsi con determinazione, consapevoli che ogni dettaglio potrà fare la differenza in questo Europeo. Qualora non dovesse farcela, probabile vedere Cambiaso in quel ruolo.