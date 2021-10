Dimarco convocato dall’Italia! Mancini lo aggiunge in extremis

Dimarco, difensore dell’Inter, è stato scelto come sostituto di Pessina dopo l’infortunio del centrocampista in Atalanta-Milan. Mancini lo aggiunge in extremis al gruppo, si aggrega ad Appiano Gentile.



SOSTITUTO − Niente Sandro Tonali, Roberto Mancini ha scelto Federico Dimarco per sostituire Pessina in Nazionale. Il laterale sinistro dell’Inter, come raccolto da Inter-News.it, si aggrega con la Nazionale (in ritiro ad Appiano Gentile) per le prossime partite di UEFA Nations League. L’Italia sfiderà la Spagna mercoledì sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano per raggiungere la finale della competizione. Per Dimarco si tratta della prima convocazione con la maglia della nazionale azzurra maggiore. Ottimo avvio di stagione con l’Inter, condito da un gol e due assist.