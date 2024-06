Dimarco, allenamento Italia in corso con asterisco: le condizioni

Dimarco ieri non si è allenato e questo ha aperto l’allarme in casa Italia per quanto riguarda la sua presenza domani alle 20.45 con la Croazia. È in corso la seduta degli Azzurri a Iserlohn e da Sky Sport arrivano gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

IL PUNTO – Federico Dimarco rischia di non poter giocare Croazia-Italia domani alle 21. Il difensore dell’Inter ieri non si è allenato, per smaltire i postumi di un trauma contusivo alla gamba destra subito giovedì contro la Spagna. Alle 18.45 parlerà Luciano Spalletti in conferenza stampa, assieme a un calciatore, e lì si capirà se domani sera avrà possibilità di scendere in campo. Le condizioni di Dimarco preoccupano un po’, visto che peraltro ha giocato entrambe le partite dell’Italia per novanta minuti, due nello spazio di cinque giorni. Un qualcosa che, in genere, con l’Inter non fa perché Simone Inzaghi lo preserva nel corso della ripresa.

Dimarco, allenamento in corso: le condizioni dal ritiro dell’Italia

ATTENZIONE – La seduta di rifinitura, l’ultima a Iserlohn prima di partire alle 16.45 per Lipsia, non vede Dimarco in gruppo con i compagni. Lo fa sapere Sky Sport, ma la sua presenza per Croazia-Italia non è ancora da scartare. Questo perché, mentre il resto della squadra si sta allenando sul campo principale, lui lo sta facendo a parte in uno adiacente. Il gruppo agli ordini di Spalletti ha iniziato con un semplice torello, al quale Dimarco non ha partecipato. Nella prima parte dell’allenamento, invece, era in palestra e ha proseguito col suo programma di recupero. A breve la conclusione, poi nel pomeriggio – come detto – la partenza per Lipsia. Lì si avrà una prima indicazione su quanti margini ci saranno di vederlo in campo, perché non è detto che possa esserci. Ma per ora Dimarco rimane in standby per Croazia-Italia.