Di Gennaro: «Bastoni partita non bruttissima, ma l’indecisione pesa»

Bastoni ha giocato Italia-Spagna al Meazza, con la vittoria iberica per 1-2 (vedi articolo). Della prestazione del difensore dell’Inter ha parlato Di Gennaro su Rai Sport.

INSUFFICIENTE DI POCO – Antonio Di Gennaro dà 5.5 come voto ad Alessandro Bastoni per Italia-Spagna. L’ex centrocampista motiva il giudizio per il classe ’99 dell’Inter: «Bastoni non ha fatto una bruttisima partita, però quell’indecisione sul primo gol pesa. Ha aperto la partita alla Spagna, poi se vediamo il secondo gol con l’espulsione di Leonardo Bonucci c’era un terzino che faceva il centrale difensivo e un esterno d’attacco che faceva il terzino lui. In quella zona abbiamo subito tutto il primo tempo, abbiamo sbagliato le posizioni».