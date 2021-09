Di Gennaro: «Barella da arancione! Nervoso e impreciso, cosa rara»

Barella non è stato protagonista di una partita esaltante in Italia-Bulgaria (vedi articolo). L’ex giocatore Di Gennaro, in collegamento con Rai Sport, ha parlato del centrocampista dell’Inter e della sua prestazione.

GIALLO GENEROSO – Antonio Di Gennaro ha commentato la prestazione di Nicolò Barella e il fallo per il quale il centrocampista dell’Inter è stato ammonito nel match dell’Italia: «L’intervento è da arancione, rivedendolo ha rischiato molto. Barella era un po’ nervoso, ha sbagliato qualcosa. È stato impreciso anche lui. Una cosa rara per questo calciatore. Con Marco Verratti è stato un centrocampo con troppa imprecisione. In questo caso abbiamo un po’ sofferto».