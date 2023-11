Deschamps: «Thuram al posto di Kolo Muani? Ho un’idea chiara»

Conferenza stampa per Deschamps in occasione dell’inizio delle attività della Francia nell’ultima sosta per le nazionali del 2023. Al commissario tecnico dei Bleus è stato chiesto se Thuram potrà avere più spazio al posto di Kolo Muani.

UNO O L’ALTRO – La Francia è già qualificata agli Europei e userà questa sosta per testare i giocatori in vista del 2024 in Germania. Fra questi Marcus Thuram, protagonista con l’Inter. Un giornalista ha chiesto a Didier Deschamps se sia pronto per utilizzarlo di più al posto del non così convincente Randal Kolo Muani: «Sei troppo severo con Randal, non ti piace. A me invece piace: ho un’idea chiara. Lui e gli altri attaccanti saranno valutati, così come ho fatto nelle precedenti occasioni».