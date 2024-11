Deschamps: «Thuram segna all’Inter, lo farà anche qui!» Poi apre a Pavard

Nella conferenza stampa prima di Italia-Francia, Didier Deschamps ha avuto modo di parlare anche dei giocatori dell’Inter a sua disposizione, ovvero Marcus Thuram e Benjamin Pavard. Di seguito un estratto, riportato dal Corriere dello Sport

INTERISTI A DISPOSIZIONE – Sono due, nel dettaglio, i giocatori dell’Inter a disposizione di Didier Deschamps per Italia-Francia di questa sera. Il primo, Marcus Thuram, fondamentale in attacco per il tecnico dei transalpini vista la mancata convocazione di Kylian Mbappe. Il secondo è invece Benjamin Pavard, tornato in nazionale dopo il suo non-utilizzo a EURO 2024 e le mancate convocazioni nelle ultime due soste per le nazionali, che hanno visto proprio la Francia anche cadere in casa contro l’Italia, a Parigi, nella gara di andata. Due giocatori di cui il tecnico Didier Deschamps ha parlato nella conferenza stampa prima della partita di questa sera.

Didier Deschamps prima di Italia-Francia: fiducia a Marcus Thuram. Poi apertura anche a Benjamin Pavard

CONFERENZA – Didier Deschamps ha voluto mostra tutta la sua fiducia a Marcus Thuram, che con la maglia della Francia fatica a trovare il gol. A differenza di quanto fatto fin qui in maglia Inter, dal momento che sono già otto i gol in questa prima parte di stagione: sette in Serie A (frutto di due doppiette e una tripletta) e uno, decisivo, nella sfida di UEFA Champions League a Berna contro lo Young Boys. Ma non solo: il Commissario Tecnico apre anche a Benjamin Pavard, che dopo lungo tempo può ritrovare una maglia da titolare.

PAROLE – Queste, nel dettaglio, le parole di Didier Deschamps sui due giocatori dell’Inter a sua disposizione, in un estratto della sua conferenza stampa alla viglia di Italia-Francia: «Non csolo Thuram, ma anche Pavard, Theo Hernandez e Maignan giocheranno. Marcus forse è meno prolifico in nazionale, ma segnerà anche con noi. Se riesce a segnare con l’Inter, il gol arriverà anche qui».

Fonte: Corriere dello Sport, Edmondo Pinna