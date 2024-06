Deschamps bacchetta Thuram e gli altri attaccanti: «Poco precisi»

Didier Deschamps, CT della Francia, ha parlato al termine della partita contro l’Austria. Thuram e gli altri attaccanti poco precisi.

BACCHETTA – A TF1, Didier Deschamps bacchetta gli attaccanti della Francia per le diverse occasioni non concretizzate: «Sono contento di quello che hanno fatto i giocatori, anche se abbiamo avuto occasioni per fare il raddoppio. Tutte le partite sono difficili, non abbiamo fatto tutto bene ma collettivamente ho visto solidità e generosità. C’è qualità e talento ma i giocatori sanno che ci vuole solidità e impegno quando non abbiamo la palla. Bisogna essere più precisi in attacco e concretizzare di più le occasioni che creiamo. Mbappe naso rotto? A quanto pare sì, il suo naso non sta per niente bene. Vedremo. È il lato negativo di questa serata. Anche se è solo un naso, ci dà molto fastidio». Thuram ha avuto una vera grande occasione nella ripresa, trovando la buona risposta del portiere austriaco Pentz.