Delaney: «Eriksen ci ha scritto dopo la partita! La Danimarca gioca per lui»

Delaney ha aperto la vittoria per 1-2 della Danimarca contro la Repubblica Ceca (vedi articolo). Il centrocampista, nelle interviste del post partita, rivela come Eriksen abbia scritto a tutta la nazionale al termine del match valso la semifinale agli Europei.

UOMO SQUADRA – Thomas Delaney ha avuto un ruolo decisivo in Repubblica Ceca-Danimarca: suo il gol in avvio. Ma il suo pensiero dopo la qualificazione in semifinale agli Europei, dove sfiderà l’Inghilterra, è per chi non può giocare: «Christian Eriksen ci ha scritto, all’interno del nostro gruppo WhatsApp, subito dopo la partita e ha detto che è orgoglioso di noi. Lui è sempre stato una parte molto importante di questa nazionale, e lo è ancora. È il nostro miglior giocatore, da molti anni. Giocheremo con lui in testa, dobbiamo lottare anche per lui. Vogliamo renderlo orgoglioso, ci farebbe felici».

Fonte: TV2