De Vrij verso Olanda-Montenegro: «Mi trovo con tutti! Ottimi difensori»

De Vrij è intervenuto in conferenza stampa insieme a van Gaal alla vigilia di Olanda-Montenegro (vedi articolo), sfida valida per la quinta giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. Il difensore dell’Inter, titolare contro la Norvegia, non ha preferenze tra i colleghi. Di seguito le sue dichiarazioni

NESSUNA PREFERENZA – Stefan de Vrij è un punto fermo dell’Olanda, prima con Frank de Boer e ora con Louis van Gaal. Il difensore dell’Inter, stuzzicato sull’approccio poco morbido dell’attuale Commissario Tecnico, se la cava con una risposta che fa scoppiare in una grande risata l’ex allenatore del Bayern Monaco: «Se è più morbido rispetto al 2014? Già allora era così. Ha una sua visione, ma se trovi gli argomenti giusti è flessibile e ti ascolta». E sul compagno che vorrebbe accanto domani sera, de Vrij afferma: «Non mi interessa con chi gioco, mi trovo bene con tutti: abbiamo ottimi difensori».