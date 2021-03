De Vrij tra i convocati del ct dell’Olanda De Boer per le prossime 3 gare

Stefan de Vrij Olanda

L’Olanda, attraverso i suoi canali social, ha comunicato i convocati per la nazionale “oranje” che disputeranno le partite verso Qatar 2022 contro la Turchia, la Lettonia e Gibilterra. Presente il difensore dell’Inter, Stefan de Vrij

CONVOCATO – Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, figura all’interno dell’elenco dei convocati del ct dell’Olanda, Frank de Boer, per le prossime 3 partite della propria Nazionale. Si tratta degli incontri contro la Turchia, la Lettonia e Gibilterra. In questa lista figurano anche altri 3 giocatori che giocano in Serie A, vale a dire Matthijs de Ligt (Juventus), Marten de Roon (Atalanta) e Kevin Strootman (Genoa). A seguire l’elenco completo delle convocazioni per i prossimi l’impegni della Nazionale olandese.