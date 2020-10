De Vrij: “Orgoglioso ogni volta che sono qui. Su Frank de Boer…”

De Vrij

Stefan de Vrij ha giocato un tempo nell’amichevole tra Olanda e Messico di ieri (finita 0-1). Una gara che ha segnato nel peggiore dei modi l’esordio di Frank de Boer come c.t. degli Oranje. Ecco le parole del difensore dell’Inter sull’allenatore, come riporta vi.nl.

ORGOGLIO – Stefan de Vrij è tornato stabilmente alla guida della difesa della Nazionale olandese, dopo alcuni piccoli problemi fisici. A riconoscerlo è lui stesso, proprio dal ritiro dell’Olanda: «Ho dovuto saltare alcune partite internazionali a causa di infortuni, ma questo non toglie che sono orgoglioso ogni volta che mi siedo lì (in panchina, ndr)».

NOVITÀ – Olanda che ieri è stata allenata per la prima volta da Frank de Boer, nominato c.t. dopo la partenza di Ronald Koeman in direzione Barcellona. Le parole di de Vrij sul nuovo tecnico: «Ora sono curioso di vederlo, di come lavora e si allena. Anche lui è stato un difensore centrale, proprio come lo era Koeman. Impari qualcosa da ogni allenatore, quindi non sarà diverso sotto De Boer».

