De Vrij, per l’Olanda pareggio in extremis: de Boer evita il KO all’89’

L’Olanda di de Vrij (e dell’ex allenatore dell’Inter de Boer) comincia non certo in maniera perfetta l’avvicinamento agli Europei. Nell’amichevole che si è appena conclusa in Portogallo è soltanto pareggio in extremis contro la Scozia: 2-2 il finale.

PAREGGIO – Con Stefan de Vrij in campo quasi tutta la partita (esce all’85’ per Luuk de Jong) l’Olanda pareggia 2-2 contro la Scozia, nella prima amichevole di preparazione agli Europei. La nazionale scozzese, che a sua volta parteciperà al torneo, va avanti all’11’ con un gol di Jack Hendry. Regge sei minuti lo 0-1, poi ci pensa Memphis Depay a pareggiare. La nazionale di Frank de Boer va di nuovo sotto al 64′, quando Kevin Nisbet rimette avanti la Scozia. L’ex allenatore dell’Inter deve ringraziare Depay: è lui a evitare la sconfitta a un minuto dal 90′. L’Olanda di de Vrij tornerà in campo in amichevole domenica contro la Georgia (ore 18), sette giorni dopo l’esordio agli Europei contro l’Ucraina (ore 21).