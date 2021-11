De Vrij ha lasciato il ritiro dell’Olanda! Esami all’Inter per l’infortunio

De Vrij non fa più parte del gruppo dell’Olanda e, pertanto, salterà l’ultima partita di qualificazione ai Mondiali martedì con la Norvegia. Il difensore fa ritorno all’Inter dopo l’infortunio di ieri (vedi articolo).

DI RIENTRO – Questo l’annuncio della federazione olandese: “Stefan de Vrij ha lasciato il ritiro per via dell’infortunio subito ieri sera nella partita contro il Montenegro. Per questo motivo dovrà saltare la gara con la Norvegia di martedì. Riprenditi presto, Stefan!” Il difensore dall’Olanda sta facendo ritorno all’Inter, che gli farà svolgere gli esami per valutarne le condizioni. Resta a forte dubbio per la partita contro il Napoli, in programma domenica prossima alle ore 18.