De Vrij: «Haaland esplosivo, uno dei migliori al mondo. Mi ricorda Lukaku!»

De Vrij è sceso in campo contro la Norvegia e ha potuto ammirare Haaland da vicino. Il centrale olandese dell’Inter ha elogiato l’attaccante del Borussia Dortmund, come raccolto dal sito “vi.nl”.

BOMBER – Stefan de Vrij si è trovato davanti Erling Haaland, uno degli attaccanti più temibili del panorama mondiale, nel corso del match Norvegia-Olanda (vedi articolo). Queste le parole del difensore dell’Inter sul gol subito: «È successo quando abbiamo perso palla. Dopo il riposo è successo due volte di seguito in poco tempo, mentre noi come squadra non eravamo equilibrati, tutti stavano andando in avanti. Haaland ha grande corsa ed è esplosivo, devi essere ben organizzato. È uno dei migliori attaccanti del mondo. È forte, veloce e sempre alla ricerca di spazio. Quindi devi essere sempre concentrato. Il gioco della Norvegia è completamente basato su di lui, è spietato in contropiede. Ciò significa che noi dobbiamo sempre essere organizzati in caso di perdita di palla. Spesso è andata bene, altre volte no».

COME BIG ROM – De Vrij ha poi concluso paragonando Haaland a una vecchia conoscenza dei tifosi dell’Inter, Romelu Lukaku: «Mi ricorda Lukaku, ovviamente ho giocato contro di lui molto spesso durante gli allenamenti. Puoi facilmente confrontarli in termini di gioco. Quindi sapevo cosa aspettarmi». Questo l’intervento di de Vrij, che torna a parlare dell’ex attaccante nerazzurro ora al Chelsea.

Fonte: vi.nl