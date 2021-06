De Vrij: «Con o senza tifosi? Non fa grande differenza per me»

Stefan de Vrij, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida tra la sua Olanda e la Macedonia del Nord, ha parlato della presenza dei tifosi allo stadio e di quanto questo possa fare (o meglio, non fare) la differenza.

NESSUNA DIFFERENZA – Stefan de Vrij ha mostrato grande freddezza e concentrazione con le sue parole nella conferenza stampa di oggi, prima della sfida tra Olanda e Macedonia del Nord. Alla domanda sul peso di avere o meno i tifosi allo stadio, il difensore dell’Inter ha infatti risposto in questo modo: «Personalmente non vedo molta differenza. Non appena l’arbitro fischia l’inizio della partita, non vedo e non sento più i tifosi. Mi concentro solo ed esclusivamente sulla partita. Gli unici momenti in cui sono consapevole dell’atmosfera è prima e dopo la partita».