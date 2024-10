De Vrij durissimo: «Sconfitta netta. La mia Olanda mediocre»

Stefan de Vrij non è rimasto soddisfatto della sconfitta odierna della sua Olanda contro la Germania. Il difensore dell’Inter ha parlato con durezza sul De Telegraaf.

SCONFITTA – Stefan de Vrij non ha apprezzato la prestazione dell’Olanda contro la Germania. Sconfitta per 1-0, ma netta guardando all’andamento del match. Il difensore dell’Inter ha detto questo: «Mi sembra chiaro che questa sia una sconfitta netta e ingiustificata. Soprattutto nel primo tempo, siamo stati mediocri e molto sciatti. Abbiamo perso un certo numero di palloni proprio così, un paio di volte nel mezzo gli abbiamo regalato palla e li abbiamo resi pericolosi. Di conseguenza, non siamo riusciti ad uscire bene dalla pressione. Il secondo tempo è stato di poco migliore senza che noi stessi diventassimo davvero pericolosi. Infine è un peccato che aver subito un’altra volta il gol da calcio d’angolo».

De Vrij, opinione durissima sulla sua Olanda!

ASSENZA PESANTE – All’Olanda mancava il capitano, de Vrij lo ha ricordato: «L’assenza di van Dijk? Virgil è molto importante per noi, il nostro capitano. Quindi, se non c’è, è una grande perdita, sì. Ora dobbiamo discutere e analizzare queste partite in modo adeguato. In questo periodo internazionale giocheremo partite molto diverse rispetto a quest’ultimo. La Germania era di un livello troppo grande oggi»