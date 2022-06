De Vrij e Dumfries entrano con l’Olanda: 3-2 al 94′ dopo pari Galles al 92′!

Per de Vrij e Dumfries stesso minutaggio in Olanda-Galles di UEFA Nations League: un tempo. Van Gaal li risparmia dall’inizio, gli Oranje subiscono il 2-2 al 92′ ma vincono al 94′ con l’esterno dell’Inter decisivo.

DI MISURA – L’Olanda si conferma in testa al Gruppo 4 di UEFA Nations League (Lega A), ancora in maniera rocambolesca. Finisce 3-2 contro il Galles, che rimonta un doppio svantaggio ma si arrende al 94′. Al 17′ il vantaggio di Noa Lang, possibile futuro giocatore del Milan, sei minuti dopo un rimpallo multiplo favorisce Cody Gakpo che raddoppia. L’Olanda però smette di giocare, favorendo il 2-1 di Brennan Johnson al 26′. Dopo l’intervallo Louis van Gaal fa entrare sia Stefan de Vrij sia Denzel Dumfries, al posto rispettivamente di Jordan Teze e Hans Hateboer. All’inizio del recupero fallo ingenuo di Tyrell Malacia su Connor Roberts, rigore che trasforma Gareth Bale al 92′. Sembra finita, ma come sabato l’Olanda ha l’ultima parola: su sponda di Dumfries sporcata da un avversario Memphis Depay interviene a centro area e fa 3-2.