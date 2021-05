De Vrij convocato dall’ex Inter de Boer per Euro 2020: la lista dell’Olanda

De Vrij sarà uno dei protagonisti dell’Olanda del CT de Boer ai prossimi Europei. Il difensore dell’Inter è in compagnia di altri due giocatori della Serie A. Di seguito la lista completa dei 26 convocati della Nazionale Olandese per Euro 2020

DE VRIJ PRESENTE – L’ex nerazzurro Frank de Boer ha convocato Stefan de Vrij, che è l’unico giocatore dell’Inter della Nazionale Olandese in vista della spedizione di Euro 2020. Il CT dell’Olanda ha diramato la lista dei 26 convocati. Altri due “italiani” in lizza: Matthijs de Ligt della Juventus e Marten de Roon dell’Atalanta. L’Ajax è la squadra più rappresentata con cinque giocatori: Daley Blind, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Maarten Stekelenburg e Jurrien Timber. In tre per il PSV Eindhoven (Denzel Dumfries, Cody Gakpo e Donyell Malen) e due per l’AZ Alkmaar (Teun Koopmeiners e Owen Wijndal). Come per l’Inter con de Vrij, un giocatore in rappresentanza per altri 13 club. Di seguito i nomi che completano la lista dei convocati dell’Olanda di de Boer.

CONVOCATI OLANDA – Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Donny van de Beek (Manchester United), Steven Berghuis (Feyenoord), Jasper Cillessen (Valencia), Memphis Depay (Olympique Lione), Frenkie de Jong (Barcellona), Luuk de Jong (Siviglia), Tim Krul (Norwich City), Quincy Promes (Spartak Mosca), Joel Veltman (Brighton), Wout Weghorst (Wolfsburg) e Georginio Wijnaldum (Liverpool).