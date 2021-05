De Vrij, capitolo Inter in pausa: partenza per l’Olanda con obiettivo chiaro

Stefan de Vrij mette in ‘pausa’ l’Inter, in attesa di ricongiungersi con Simone Inzaghi dopo il periodo passato insieme alla Lazio. Ora bisogna pensare all’Olanda e all’Europeo.

OBIETTIVO NAZIONALE – Stefan de Vrij in partenza. Non preoccupatevi, nessuna cessione da parte dell’Inter. Il difensore, infatti, sta semplicemente raggiungendo il ritiro della nazionale olandese, con un obiettivo ben chiaro in mente: Euro 2020. La prima sfida per gli oranje è in programma il 13 giugno contro l’Ucraina, seguiranno poi le partite contro l’Austria di Valentino Lazaro e la Macedonia del Nord dell’ex nerazzurro Goran Pandev. Per il futuro a Milano, poi, ci sarà tutto il tempo per pensarci.

View this post on Instagram A post shared by Stefan de Vrij (@stefandevrij)