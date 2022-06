De Vrij capitano dell’Olanda, l’annuncio di van Gaal: «Una sorpresa bellissima!»

De Vrij sarà il capitano dell’Olanda domani nella partita di UEFA Nations League a Cardiff col Galles (ore 20.45). L’annuncio l’ha dato van Gaal in conferenza stampa, alla presenza dello stesso difensore dell’Inter.

PROMOSSO – Sarà Stefan de Vrij il capitano dell’Olanda domani a Cardiff contro il Galles, dove non ci sarà Virgil van Dijk. Per il difensore dell’Inter un riconoscimento annunciato, senza anticiparglielo, dal commissario tecnico Louis van Gaal poco fa in conferenza stampa. «Gioca e sarà il capitano», ha detto il CT. Lo stesso de Vrij ha commentato: «Una sorpresa bellissima, è un grande onore essere il capitano del mio Paese e non l’avevo mai fatto da titolare. Mi divertirò di sicuro domani sera. Sarà una partita utile in preparazione per i Mondiali, perché non avremo molto tempo per farlo fra settembre e novembre».