De Vrij, in arrivo un ‘premio’ per la partita tra Germania e Olanda!

Domani il prestigioso match di Nations League tra Germania e Olanda. In campo, sin dall’inizio, ci sarà anche il difensore dell’Inter Stefan de Vrij.

PRESTIGIO – Verso Germania-Olanda, match di altissimo prestigio per la quarta giornata di Nations League. L’Olanda degli interisti Denzel Dumfries e de Vrij, domani affronterà ancora in trasferta la Germania. Dopo aver rimediato un pari a Budapest contro l’Ungheria, grazie al gol nel finale proprio dell’esterno dell’Inter, la nazionale di Ronald Koeman avrà contro un avversario fortissimo. Per l’occasione non sarà della partita l’esperto centrale del Liverpool, Virgil van Dijk, espulso nell’ultimo match contro l’Ungheria. Di conseguenza, contro i tedeschi il capitano dell’Olanda sarà nerazzurro: ossia Stefan de Vrij.

De Vrij capitano in Olanda-Germania! Dumfries certezza

IN CAMPO – Una bellissima soddisfazione per il centrale nerazzurro, che a causa dell’assenza forzata di van Dijk, vestirà i panni del capitano in Germania-Olanda. Il difensore dell’Inter, nelle gerarchie promosse da rambo Koeman, è infatti il vicecapitano. Il terzo, in ordine anche di presenze, sarebbe Dumfries. Dunque, importante occasione domani per il giocatore dell’Inter. Da capire se entrambi giocheranno dal primo minuto o se lo farà solamente de Vrij. Ma difficile rinunciare a Dumfries per Koeman, il quale subito dopo la partita giocata e pareggiata Budapest lo ha esaltato e preso come esempio per tutta la squadra.