De Vrij, 90 più recupero nel netto trionfo dell’Olanda sulla Georgia

Vittoria netta per l’Olanda dell’ex allenatore dell’Inter Frank de Boer contro la Georgia. Stefan de Vrij, unico giocatore nerazzurro impegnato in questa sfida amichevole in vista di Euro 2020, è rimasto in campo per tutti e novanta i minuti di gioco. Recupero compreso.

VITTORIA NETTA – Dopo gli ottantacinque minuti disputati nel pareggio della scorsa amichevole contro la Scozia (vedi articolo), Stefan de Vrij è rimasto in campo per tutta la partita nella netta vittoria della sua Olanda ai danni della Georgia. Un test superato dagli uomini di Frank de Boer, che hanno registrato un bel 3-0 (Depay, Weghorst, Gravenberch). Porta inviolata dunque, anche grazie agli sforzi del difensore dell’Inter. Ora i test per gli oranje sono finiti. Il prossimo impegno sarà il 13 giugno contro l’Ucraina, per il debutto a Euro 2020.