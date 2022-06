de Ligt afferma: «Con l’Olanda gioco meno, de Vrij abituato alla difesa a 3»

La stagione si è conclusa qualche settimana fa e ora in campo ci sono le Nazionali. Nell’Olanda però, de Ligt della Juventus denuncia come de Vrij sia avvantaggiato rispetto a lui.

SISTEMA – Un po’ di polemica dal ritiro dell’Olanda per de Ligt. L’olandese della Juventus infatti gioca poco rispetto agli altri compagni con de Vrij che è molto più avvantaggio. Ecco le sue parole a Nu.nl, giornale olandese. «Lì c’è solo Van Dijk e per il resto De Vrij, che gioca in quella posizione all’Inter. In quel posto hanno un vantaggio su di me e quindi non mi concentrerò su quello così in fretta. Poi sarà di destra o di sinistra e questo mi fa perdere qualcosa. Non importa. Vedremo, in ogni caso è un complimento per il calcio olandese che abbiamo così tanti buoni difensori centrali».

Fonte: Nu.nl