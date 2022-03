De Grandis: «Italia, difesa inedita. Bastoni? Bravo ma non esperto»

L’Inter si allena ad Appiano Gentile con i nerazzurri che mirano la Juventus il 3 aprile. Intanto però questa sera si gioca Italia-Macedonia del Nord, playoff per Qatar2022 e due nerazzurri sono titolari, Bastoni e Barella. Ecco il pensiero di De Grandis sul centrale dell’Inter.

ESPERIENZA – L’Inter lavora ad Appiano Gentile e intanto i nerazzurri osservano le varie nazionali con Italia e Turchia in campo questa sera. Barella e Bastoni sono titolari con gli azzurri (vedi articolo) mentre Calhanoglu con la Turchia (vedi articolo). Sul centrale dell’Inter, Bastoni, si è espresso Stefano De Grandis a Sky Sport. «La difesa dell’Italia cambia completamente rispetto ad Euro2020: non ci sono Di Lorenzo e Spinazzola con Florenzi ed Emerson al loro posto e Bonucci e Chiellini sono fuori. Bastoni è bravo con il mancino ma non è uno dei più esperti in quel ruolo».