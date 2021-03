De Bruyne: «Lukaku molto importante per noi, ci aiuta a essere migliori»

Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, parla dell’arrivo dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku nella nazionale del Belgio

DICHIARAZIONI – Queste le parole di Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, sull’approdo di Romelu Lukaku nella nazionale del Belgio. «È un giocatore molto importante per noi. È sempre un vantaggio averlo in squadra. È uno che ci aiuta a essere migliori e più giocatori abbiamo a disposizione, più possibilità abbiamo per iniziare bene questa stagione».

Fonte: Walfoot.be – Pierre Ghislain