Darmian: «Serviva che l’Italia vincesse, l’abbiamo fatto! Sbloccata»

Darmian ha aperto la vittoria per 5-2 dell’Italia sulla Macedonia del Nord, con il primo dei cinque gol degli Azzurri. Nell’immediato post partita su Sky Sport, il difensore dell’Inter ha commentato il successo.

A BERSAGLIO – Matteo Darmian fa gol in Italia-Macedonia del Nord, ma si sofferma sul valore della vittoria: «Oggi sapevamo l’importanza e comunque la difficoltà della partita. Abbiamo avuto un buon approccio, con la giusta attenzione e la giusta determinazione. Siamo riusciti a sbloccarla abbastanza presto, ci siamo portati in vantaggio di tre gol e poi nel secondo tempo abbiamo lasciato qualcosina, ma siamo stati bravi a riprenderla. Non so se sia stata un po’ di tensione o di ansia, sicuramente sopra di tre gol potevamo gestirla meglio senza farli rientrare in partita. Però, come ho detto prima, era importante vincere: l’abbiamo fatto, adesso guardiamo a lunedì. L’Ucraina? Penso che si debba andare in Germania puntando alla vittoria. Non possiamo gestire, in questi due giorni sicuramente avremo modo di recuperare ma anche di preparare nel migliore dei modi la partita».