Darmian, ritorno con l’Italia dopo una vita: da una data infausta

Darmian stasera è subentrato all’intervallo di Malta-Italia (vedi articolo). Per lui si tratta di un ritorno in Nazionale dopo tantissimo tempo, a cancellare un’ultima presenza da dimenticare.

IL RITORNO – Matteo Darmian oggi nello 0-2 contro Malta ha collezionato la sua presenza numero trentasette con l’Italia. La prima era il 31 maggio 2014, in un’amichevole con l’Irlanda. Alla sua terza stagione all’Inter, nelle precedenti non era mai entrato nelle scelte di Roberto Mancini. In azzurro Darmian non giocava addirittura dal 13 novembre 2017, proprio al Meazza: era la drammatica partita con la Svezia finita 0-0, che negò alla Nazionale la qualificazione ai Mondiali del 2018 in Russia.