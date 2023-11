Darmian: «Io difensore per tutti i moduli. Stasera per giocarci tutto»

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Italia e Macedonia del nord. Ci saranno molti calciatori dell’Inter in campo dall’inizio e non solo. Ha parlato Matteo Darmian in diretta su Sky Sport prima della partita.

DIFENSORE COMPLETO – L’Italia sfida la Macedonia del Nord alla penultima giornata del girone per la qualificazione a Euro 2024. Molta Inter tra titolari e panchina. Il mister Luciano Spalletti sulla fascia di destra si affida a Darmian, che ha parlato così in diretta su Sky: «Per me l’idea di difensore perfetto vede un calciatore che non si limita a giocare soltanto in un solo ruolo, ma prova a essere utile in più schieramenti. Io mi adatto tranquillamente sia come braccetto a 3, sia come terzino a 4 che come esterno di centrocampo a 5. Bisogna saper costruire bene le azioni da dietro per portare palloni importanti ai ragazzi in attacco. Siamo l’Italia, non dobbiamo pensare all’ultima eliminazione con la Macedonia, ma scendere in campo con determinazione e voglia di vincere».