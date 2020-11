Danimarca-Svezia, stasera tocca a Eriksen: l’interista in campo...

Danimarca-Svezia, stasera tocca a Eriksen: l’interista in campo dal 1′

Poulsen Eriksen Danimarca

Danimarca-Svezia è l’amichevole in programma stasera alle ore 19.30. I danesi, alle prese con due positività al Coronavirus (vedi articolo), hanno anche diversi giocatori in isolamento. Di seguito l’undici titolare che scenderà in campo: Eriksen presente

SCELTE – La Danimarca di Christian Eriksen sfida stasera la Svezia. Tra i danesi sono state rilevate ieri due positività al Coronavirus: oltre all’isolamento dei diretti interessati, sono stati messi in isolamento tutti i soggetti entrati a stretto contatto con i due casi, compreso il Commissario Tecnico Kasper Hjulmand. Il suo sostituto, Ebbe Sand, ha scelto il seguente undici titolare:

DANIMARCA (4-3-3): Christensen; Stryger Larsen, Nelsson, M. Jørgensen, Mæhle; Eriksen (C), Jønsson, Delaney; Andersen, Dolberg, Damsgaard