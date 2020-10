Danimarca-Isole Far Oer, Eriksen e compagni travolgono gli avversari

Christian Eriksen Danimarca

La Danimarca ha sfidato stasera le Isole Far Oer in amichevole. Christian Eriksen, andato in gol (vedi articolo), è rimasto in campo fino al 72′. Di seguito il risultato finale del match

VITTORIA – La Danimarca di Christian Eriksen batte agevolmente le Isole Far Oer. La sfida si è infatti chiusa sul 4-0 per i danesi con reti di Skov Olsen, Eriksen dagli undici metri, Maehle e Cornelius. L’interista è rimasto in campo fino al 72′.