Danimarca-Inghilterra, le formazioni ufficiali: ruolo diverso per Eriksen?

Danimarca-Inghilterra vedrà Eriksen ovviamente titolare, come succede praticamente sempre in nazionale a differenza dell’Inter. Secondo quanto annunciato dall’UEFA, il centrocampista nerazzurro potrebbe scendere in campo come centrale in mezzo al campo, anziché da trequartista: ruolo da verificare durante la partita. Di seguito le formazioni ufficiali.

DANIMARCA-INGHILTERRA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Wass, M. Jorgensen, A. Christensen, Skov; Norgaard, Eriksen, Delaney; Y. Poulsen, Dolberg, Braithwaite.

In panchina: Lossl, Ronnow, Andersen, Vestergaard, Kjaer, Maehle, Falk, Dalsgaard, Christiansen, Bruun Larsen, Cornelius, Hojbjerg.

Commissario tecnico: Kasper Hjulmand

Inghilterra (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Gomez, Dier, Trippier; Rice, Coady, Phillips; Sancho, Kane, Sterling.

In panchina: Pope, D. Henderson, Mings, Keane, Maitland-Niles, Ward-Prowse, Grealish, Mount, Abraham, Ings.

Commissario tecnico: Gareth Southgate