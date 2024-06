Danimarca-Inghilterra, c’è Eriksen! Le formazioni ufficiali

Alle ore 18 ha inizio la partita tra Danimarca e Inghilterra, valida per la seconda giornata del gruppo C degli Europei. Gioca ancora Christian Eriksen, ecco le formazioni ufficiali.

SCELTE – Danimarca-Inghilterra è in programma alle ore 18, dopo il pari tra Slovenia e Serbia. Sarà il remake della semifinale di Euro 2020 vinta proprio dai tre leoni ai tempi supplementari. La nazionale del Nord Europa cerca la vendetta sportiva, la rivalità è importante. La gara è decisiva, in caso di successo l’Inghilterra potrebbe essere già qualificata agli ottavi di finale. Tutti i big saranno in campo, l’undici titolare sarà lo stesso di Gelsenkirchen contro la Serbia. Harry Kane in attacco, appoggiato da Phil Foden, Jude Bellingham e Bukayo Saka. La Danimarca arriva al match affidandosi al suo centrocampista migliore: Christian Eriksen. Joakim Maehle, ex Atalanta, si prende il posto da titolare sulla fascia. Wind e Hojlund guideranno la fase offensiva della Danimarca, che ha bisogno di un successo per salire al primo posto del gruppo C. Manca poco più di mezz’ora al calcio d’inizio del match, ecco le formazioni ufficiali di entrambe le squadre.

DANIMARCA-INGHILTERRA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

DANIMARCA (3-4-1-2): Schmeichel; Vestergaard, Christensen, Andersen; Kristiansen, Hojbjerg, Hjulmand, Maehle; Eriksen; Hojlund, Wind.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.