Danimarca-Finlandia 0-1: decide Pohjanpalo, i tifosi invocano Eriksen

Dopo il malore di Christian Eriksen, che ha sconvolto il mondo interno, Danimarca-Finlandia è finita 0-1. I tifosi hanno lanciato cori e invocato il danese dagli spalti

COMMOZIONE – Nonostante la tribolata vicenda Eriksen, Danimarca-Finlandia è stata portata a termine. Il match è finito 0-1 per la Finlandia, passata in vantaggio al 60′. La Danimarca ha fallito un rigore al 73′, con Pierre Hojbjerg (ex compagno di Eriksen al Tottenham). Dopo le notizie confortanti sulle condizioni del centrocampista dell’Inter (vedi articolo), l’Uefa aveva deciso di far tornare le squadre in campo.