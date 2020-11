Danimarca, due positivi al Coronavirus e 9 giocatori in isolamento: i nomi

Condividi questo articolo

Christian Eriksen Danimarca

La Danimarca di Eriksen ha rilevato due positività al Coronavirus. In seguito sono stati testati tutti gli altri componenti del gruppo squadra, e una parte di loro è stata messa in isolamento fiduciario. Di seguito quanto riportato dal sito della federazione danese.

DUE TEST POSITIVI – La Danimarca, che si sta preparando alle sfide contro Svezia, Islanda e Belgio, ha rilevato due positività al Coronavirus: il centrocampista Robert Skov e uno dei terapisti della squadra. I due sono stati messi in isolamento, così come un certo numero di persone ritenute a rischio perché entrate a stretto contatto con loro. Si tratta del Commissario Tecnico, Kasper Hjulmand e del suo vice, Morten Wieghorst. In più i giocatori Frederik Rønnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Jesper Hansen e Martin Braithwaite. Infine alcuni membri del personale. Queste persone non prenderanno parte all’amichevole con la Svezia di domani (ore 19.30), ma solo alle sfide di UEFA Nations League con Islanda (domenica 15 novembre) e Belgio (mercoledì 18 novembre).

NEGATIVO – Anche il resto della squadra è stato testato in seguito alle due positività: i tamponi sono risultati negativi, dunque anche quello di Christian Eriksen.

Fonte: sito ufficiale Danimarca