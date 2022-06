Danimarca-Austria, le formazioni ufficiali: occasione per Lazaro (e l’Inter)

Danimarca-Austria si gioca al Parken di Copenaghen alle 20.45, sfida valevole per la Nations League. Scenderà in campo da titolare anche Valentino Lazaro, un’occasione per mettersi in mostra sia per lui che per l’Inter in vista del mercato.

FORMAZIONI – Chance di mettersi in mostra per Valentino Lazaro. Ma anche per l’Inter, che non ha più nei piani tecnici il giocatore mandato in prestito lo scorso anno al Benfica. Una buona prestazione in Danimarca-Austria di questa sera, dove partirà da titolare, potrebbe dare una spinta in ottica mercato.

DANIMARCA-AUSTRIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen, Boilesen; Hojbjerg, Jensen; Skov Olsen, Wind, Maehle; Cornelius.

A disposizione: Iversen, Vindahl-Jehnsen, Vestergaard, Nelsson, Hjulmand, Braithwaite, Eriksen, Skov, Damsgaard, Billing, Stryger, Wass.

Commissario tecnico: K. Hjulmand

Austria (4-4-2): Lindner; Wimmer,Danso, Trauner, Trimmel; Sabitzer, Seiwald, Schlager, Lazaro; Welmann, Kalajdzic.

A disposizione: Fraisl, Pentz, Friedl, Ljubicic, Arnautovic, Alaba, Gregoritsch, Wolf, Onisiwo, Baumgartner, Laimer, Lainer.

Commissario tecnico: R. Rangnick