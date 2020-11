Danimarca, 23 convocati per Svezia, Islanda e Belgio:...

Danimarca, 23 convocati per Svezia, Islanda e Belgio: Eriksen presente

Christian Eriksen Danimarca

La Danimarca si prepara alle sfide con Svezia, Islanda e Belgio in programma rispettivamente l’11, il 15 e il 18 novembre. Il Commissario Tecnico danese, Kasper Hjulmand, ha diramato la lista dei 23 convocati. Presente l’interista Eriksen

PRESENTE – La Danimarca sfiderà prima la Svezia in amichevole e successivamente Islanda e Belgio in Nations League. Il Commissario Tecnico, Kasper Hjulmand, ha diramato la lista dei convocati, 23 in tutto: presente Christian Eriksen. Di seguito l’elenco completo:

CONVOCATI – Schmeichel, Lossl, Ronnow, Skov, Christensen, Vestergaard, Kjaer, Zanka, Wass, Maehle, Dalsgaard, Hojbjerg, Jonsson, Delaney, Jensen, Eriksen, Christiansen, Damsgaard, Braithwaite, Dolberg, Wind, Poulsen, Sisto.

Fonte: dbu.dk