Damascelli: «Centrocampo Italia? Barella più questi 2. Uno è inutile»

Damascelli si è concentrato sul centrocampo dell’Italia di Luciano Spalletti. Il giornalista punta su tre giocatori, tra cui Nicolò Barella.

CENTROCAMPO TITOLARE – Tony Damascelli, in collegamento sulle frequenze di Radio Radio Mattino Sport e News, ha detto la sua sul centrocampo della Nazionale di Luciano Spalletti: «Jorginho inutile per l’Italia, a centrocampo secondo me devono giocare Barella, Fagioli e Frattesi. Barella è un giocatore troppo importante per questa squadra, ma a centrocampo non possono giocare insieme Fagioli e Jorginho. L’italo-brasiliano non ha mai un’idea prevista da quella del copione, giocatore orizzonte più che verticale». Il giornalista boccia completamente il regista dell’Arsenal, promuovendo invece Frattesi e Fagioli. Il primo ieri ha segnato il gol decisivo per la vittoria dell’Italia contro la Bosnia in amichevole ad Empoli.