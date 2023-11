Dallinga: «Qui nell’Olanda livello top, curioso di affrontare de Vrij»

Dallinga ha ricevuto la sua prima convocazione nell’Olanda di Ronald Koeman. Il centravanti orgoglioso di poter lavorare con gente come de Vrij o van Dijk.

LIVELLO ALTO − L’attaccante del Tolosa, Thijs Dallinga è stato convocato dall’Olanda. Le sue parole a Voetbal International: «Essere tra questi giocatori per me è un momento molto bello. Per me la cosa più importante è come posso adattarmi al livello qui e mostrare quali passi ho fatto negli ultimi anni. Sono particolarmente curioso di sapere come posso affrontare giocatori come Van Dijk e De Vrij. Lo sperimenterò durante l’allenamento, ne sono curioso».