Dalic: «Senza Brozovic la Croazia non è la stessa. Ha bisogno di minuti»

Dopo la vittoria in Atalanta-Inter, il campionato è andato in pausa. Si inizia a entrare nell’ottica del Mondiale. Parlando di giocatori nerazzurri, Marcelo Brozovic è stato uno dei nomi su cui si è soffermato il CT della Croazia Zlatko Dalic.

FONDAMENTALE – Marcelo Brozovic non è fondamentale soltanto per l’Inter. Ma anche per la sua Croazia. Come sostiene il Commissario Tecnico Zlatko Dalic, che ha elogiato le qualità del centrocampista nerazzurro in conferenza stampa: «Brozovic ha giocato 12 minuti nell’ultima partita, avrà bisogno di giocare contro l’Arabia Saudita per prendere un po’ di ritmo partita. Abbiamo davvero bisogno di lui perché mantiene l’equilibrio, è sempre calmo e gioca con la massima sicurezza. Senza di lui la Croazia non è la stessa. Corre sempre, tantissimo. E sono sicuro che darà il meglio anche al Mondiale».