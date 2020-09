Dalic: “Perisic, che stagione al Bayern Monaco! Capitano contro la Francia”

Perisic-Bayern

Il CT Zlatko Dalic ha elogiato Ivan Perisic, esterno offensivo dell’Inter, in conferenza stampa alla vigilia di Francia-Croazia, match valido per la seconda giornata del gruppo tre di Nations League (Lega A). Ecco le sue parole

LEADER – Non è ancora chiaro se Ivan Perisic resterà all’Inter dopo la chiusura di questa sessione di mercato. C’è ancora una corposa distanza tra la richiesta dell’Inter, per il suo cartellino, e l’offerta del Bayern Monaco (vedi articolo). L’ex Wolfsburg arriva da una stagione esaltante con i bavaresi, seppur vissuta con protagonismo alterno. Il CT della sua Nazionale, Zlatko Dalic, l’ha elogiato pubblicamente in conferenza confermando una scelta molto particolare per la sfida di stasera contro la Francia: “Ivan è uno dei nostri giocatori più importanti. Quest’anno ha fatto una grande stagione con il Bayern Monaco, che ha coronato vincendo la Champions League. Quando non ci sono Modrić, Rakitic e Vrsaljko, è lui che veste la fascia di capitano. Ha detto che non è molto pronto fisicamente, il che è normale considerando che ha recentemente giocato la finale di Champions League, ma mi aspetto che sia il leader della squadra. Dobbiamo alzare il livello del nostro gioco rispetto alla partita contro il Portogallo“.