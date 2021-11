Dalic (CT Croazia): «Tutti disponibili e in forma. Pochi cambiamenti con la Russia»

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della fondamentale sfida contro la Russia. Una vera e propria finale per entrambe le nazionali. Il CT ha fatto il punto sulla condizione dei suoi, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic compresi.

A DISPOSIZIONE – Si giocano tutto Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e i loro compagni della Croazia nella sfida di domani contro la Russia. Questi ultimi sono in testa al girone con due punti di vantaggio proprio sui croati, che con una vittoria si qualificherebbero direttamente al Mondiale del 2022. Il Commissario Tecnico Zlatko Dalic ha fatto il punto sulle possibili scelte: «Tutti i giocatori sono disponibili e in forma. La situazione è chiara, contro la Russia contano solo i tre punti. Cambiamenti in squadra? Magari qualche dettaglio in formazione, ma mi fido di chi scende in campo. Ho tutti giocatori di grande livello e chiunque schiererò non sbaglierò».