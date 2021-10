Dalic (CT Croazia): «Torna Modric e ci sono Brozovic e Perisic! L’obiettivo…»

Brozovic e Perisic, oltre che colonne portanti dell’Inter, sono tra i giocatori più importanti della loro nazionale (vedi articolo). Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha parlato anche dei due giocatori nerazzurri in conferenza stampa prima del match di Qualificazioni Mondiali contro Cipro.

AMPIA SCELTA – Zlatko Dalic ha parlato degli obiettivi della Croazia e delle numerose scelte che ha a disposizione a centrocampo e in attacco: «L’obiettivo rimane lo stesso, vincere con un minimo di 21 punti. Luka Modric si unisce di nuovo a noi, ci sono anche Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic, Andrej Kramaric e Ivan Perisic. Non subiamo gol da un po’, quindi dobbiamo continuare così. Dobbiamo essere disciplinati e prestare attenzione anche ai cartellini. C’è molto di buono, ma dobbiamo continuare a farlo. A novembre ci aspettano partite difficili e per noi non sarà facile».

Fonte: vecernji.hr