Dalic (CT Croazia): «Svelo qualche titolare con la Francia. Brozovic…»

Dalic, commissario tecnico della Croazia, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di UEFA Nations League contro la Francia in programma alle 20.45 a Spalato, ha annunciato qualche giocatore titolare. Tra questi anche Brozovic.

IN CONFERENZA STAMPA – Zlatko Dalic in conferenza stampa ha annunciato qualche titolare per la sfida di domani contro la Francia, tra questi anche il centrocampista dell’Inter: «Contro la Francia cambieremo qualche giocatore e metteremo altri nel secondo tempo. Dobbiamo migliorare la fase difensiva e non concedere troppo agli avversari. Sulla fascia sinistra giocheranno Borna Sosa o Borna Barisic, dipende da come decideremo di attaccare, oppure difendere. Anche Martin Erlic avrà la sua occasione, vista l’ottima esperienza in Italia. Domagoj Vida è pronto, così come Bosko Sutalo. A centrocampo giocheranno Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic e Luka Modric. In attacco abbiamo poche scelte: Josip Brekalo, Lovro Majer e uno tra Andrej Kramaric e Ante Budimir».