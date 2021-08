Dalic (CT Croazia): «Modric assente? Tanti bravi centrocampisti. Anche Brozovic»

Zlatko Dalic, Commissario Tecnico della Croazia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delle sfide contro Russia, Slovacchia e Slovenia valide per le qualificazioni a Qatar 2022. Nella lista sono presenti Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, giocatori dell’Inter (vedi lista). Ma il CT ha parlato anche di Luka Modric.

SCELTE – Zlatko Dalic ha parlato in questo modo delle scelte per la sua Croazia, con Luka Modric che potrebbe saltare le prime due sfide a causa di un problema fisico. Il CT ha fatto il punto anche sul ruolo di Marcelo Brozovic in squadra: «Ho scelto dei giocatori che nei loro club giocano e che sono in forma. Se quelli che ora non ci sono entreranno in forma e giocheranno nei loro club, allora torneranno in nazionale. Modric? Difficile sostituire un giocatore come lui, ma è per questo che i giocatori più esperti devono assumersi più responsabilità. A centrocampo abbiamo comunque tanti giocatori bravi, tra cui Brozovic, Pasalic, Vlasic. Ma anche Ivanusec. Luka è difficile da sostituire, ma credo in questa squadra».