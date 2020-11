Dalic (ct Croazia): “Brozovic, grossi guai quando non c’Ã¨. PiÃ¹ giocatori…”

Dalic (ct Croazia): “Brozovic, grossi guai quando non c’è. Più giocatori…”

Zlatko Dalic Croazia

Zlatko Dalic, ct Croazia, ha parlato dell’importanza del centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, dopo la sconfitta contro il Portogallo

GUAI – Queste le parole di Zlatko Dalic, ct della Croazia, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Portogallo in Nations League sottolineando le difficoltà della propria Nazionale quando manca il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic. «Quando non c’è Brozovic siamo in grossi guai. Abbiamo provato più giocatori in quella posizione, oggi (ieri, ndr) Rog ha avuto l’opportunità di giocare in quella posizione a Cagliari. Abbiamo ancora Badelj e Basic e chi di loro sarà il più in forma fino a marzo sarà il secondo centrocampista difensivo».

