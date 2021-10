Dalic (CT Croazia): «Perisic spero tenga la forma dell’Inter. Brozovic chiave»

Dalic, commissario tecnico della Croazia, ha presentato in conferenza stampa la partita che giocherà alle 20.45 a Larnaca contro Cipro. Per lui Brozovic e Perisic, i due dell’Inter, sono due punti di forza della nazionale ed è scontata la loro presenza dal 1′.

LE SCELTE – Zlatko Dalic parla di come la Croazia arriva alla sfida di qualificazione ai Mondiali contro Cipro: «La difesa non sarà quella solita, dovremo essere attenti e cauti. Ci sono tre giocatori chiave: Luka Modric, Mateo Kovacic e Marcelo Brozovic. Spero poi che Ivan Perisic possa mantenere la sua ottima forma vista all’Inter. Tutta la rosa è in salute, la squadra è pronta per fare una bella partita».

Fonte: vecernji.hr